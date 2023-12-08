Перед встречей с французским лидером Эммануэлем Макроном венгерский премьер-министр пообщался з журналистами издания Le Point. В интервью одиозный политик заявил, что есть две «причины» не начинать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, информирует «НБН».

Глава правительства Венгрии отметил, что украинцы якобы не готовы к переговорам, а жители Европы не готовы принять их как полноправных членов организации. Орбан заверил, что Будапешт «точно знает», что происходит в соседнем государстве.

Скандальный политик считает, что отчет Еврокомиссии о том, что Киев выполнил четыре из семи условий, является ложью. Также он вновь повторил, что Украина – «самая коррумпированная страна» в мире и призвал Европейский Союз не повторять ошибки, которые он допустил с Турцией.

Ранее в Европарламенте ответили на призывы Орбана заблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС.