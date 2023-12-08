Российское издание «Проект» проанализировало все события с участием президента-агрессора. Журналисты пришли к выводу, что за год глава Кремля провел на людях менее полугода – всего 147 дней, в остальное время он находился в своих резиденциях, информирует «НБН».

СМИ пишут, что военный преступник чередовал дни публичной активности с продолжительными исчезновениями, во время которых Кремль, скорее всего, показывал россиянам «консервы» кабинетных встреч главы государства.

На некоторых мероприятиях президент РФ пытался держать дистанцию, таких встреч было 43% от общего числа. Например, на форумах ставили забор, чтобы отделить диктатора от зала, или рисовали красную черту для его собеседников. В 36% случаев участники мероприятий должны были отсидеть на карантине, в 21% — Путин буквально шел в народ.

Журналисты также упомянули о двойниках российского лидера, обратив внимание на конфуз в Кремле 5 апреля, когда на церемонии вручения верительных грамот иностранных послов он впал в ступор, перебирал бумажки, не зная, что ему делать, и пытался позвать на помощь главу МИД РФ.

Издание пришло к выводу, что Путин пока не «труп из холодильника», как в октябре заявил политолог Валерий Соловей. Однако заметно, что президент-агрессор ведет себя странно и очень устал от россиян.

Также журналисты раскрыли личности людей, которые носят чемоданчик кремлевского диктатора.