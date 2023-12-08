О том, что чемодан, внутри которого находится набор кодов, необходимый для запуска ядерных ракет («ядерный чемоданчик»), за российским тираном Владимиром Путиным носят 2-а офицера службы безопасности, пишет «НБН», ссылаясь на материал российского издания «Проект».

Как стало известно, этими «приближенными» особами являются моряки, капитаны 1-го ранга Дмитрий Шумейко и Владимир Полещук — именно они носили за Путиным «ядерный чемоданчик», как минимум, до 2020-го года. Кроме того, в телефонных списках контактов, их коллеги называют этих офицеров, переносящих хоть и не слишком тяжелый, но весьма опасный груз, не иначе, как «Дима-кнопка» и «Кнопка».

Ранее наш информационный портал писал о том, что Портников рассказывал о реальном влиянии войны на режим Путина и оценил угрозу ядерной агрессии РФ.