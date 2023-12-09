Как пишет «НБН«, с таким заявлением выступил литовский евродепутат Андрюс Кубилюс.

«Депутаты Европарламента призвали президента Дуду и лидеров институтов способствовать прекращению продолжающейся блокады польских перевозчиков пограничных переходов на границе с Украиной», — подчеркнул он.

Более того, политик убежден, что на карту поставлена солидарность Евросоюза с Украиной, которая противостоит российскому вторжению и защищает европейские ценности.

В отдельности Кубилюс представил текст обращения к руководству Польши и ЕС. Его авторы подчеркивают, что блокирование границы приводит к снижению способности Украины защищаться от российской агрессии, так как все необходимое военное оборудование и товары перевозятся через Польшу. Кроме того, перевозчики препятствуют гуманитарных грузов от европейских организаций и волонтеров.

По мнению европейских политиков, ситуация на польско-украинской границе напоминает блокаду со стороны России, которая перекрыла свободный доступ к украинским портам на Черном море. Они назвали ситуацию «неприемлемой», так как она соответствует интересам Кремля и серьезно вредит репутации не только Польши, но и всего Европейского Союза.

«Мы не можем быть в стороне, когда самая важная европейская добродетель – солидарность, солидарность с Украиной – оказалась под угрозой», – отметили евродепутаты.

Напомним, ранее в Польше пояснили, почему контакты между Дудой и Зеленским стали не такими интенсивными.