Как информирует «НБН» со ссылкой на N-TV, об этом Шольц заявил в ходе съезда Социал-демократической партии.

Так, согласно словам Шольца, очень важно быть готовыми, чтобы поддерживать Украину на протяжении длительного промежутка времени. Ведь война, как добавил он, по всей видимости, скоро не закончится.

Он отметил:

Своим нападением на Украину в 2022-м Россия нарушила всяческое понимание мира и безопасности на территории Европы. Должна быть ясность в том, что границы в Европе больше не будут перемещаться посредством силы.

По его словам, Берлину нужно быть готовым к тому, что Германии придется делать еще больше, «когда ослабнут другие».

Со стороны Германии, по его словам, должны будут быть решения, чтобы Берлин смог сделать это.

Путин не может ожидать, что мы уступим. Мы знаем, что были последствия, которые коснулись и нас. Правительство смогло обеспечить хорошее энергоснабжение, хотя это было серьезной финансовой проблемой, — добавил канцлер ФРГ.

Напомним, ранее Зеленский провел важный телефонный разговор с Шольцем.