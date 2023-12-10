Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, такое заявление сенатора Криса Мерфи обнародовало информационное агентство Reuters.

Так, по его словам, Белый дом намерен усилить взаимодействие с законодателями США, предпринимая попытку заключить двухпартийное соглашение, которое бы предусматривало предоставление военной помощи Украине и Израилю с одновременным усилием безопасности границ США.

Республиканцы настаивают на том, чтобы дополнительное финансирование для Украинского государства сопровождалось серьезными изменениями в сфере безопасности американских границ.

Двухпартийная группа сенаторов, пытающихся найти компромисс, достигла определенного прогресса менее чем за семь дней до того, как Конгресс США уйдет на рождественские каникулы.

Дословно из заявления Мерфи:

Белый дом намерен быть более активным на этой неделе.

Также он сказал, что важно было бы знать о том, подпишет ли Байден какую-то перспективную сделку, или нет.

Напомним, ранее мы уже писали о надеждах Путина из-за задержки предоставления помощи Украине.