Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное пресс-службой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, такое заявление озвучил глава Пентагона Ллойд Остин.

Так, Остин заявил:

Вместе с нашими партнерами, а также союзниками мы намерены оказать Украине помощь закрепить и расширить ее боевые успехи. Также создать будущие силы, которые будут способны отразить агрессию Российской Федерации на протяжении ближайших лет.

Помимо прочего Остин добавил, что Соединенные Штаты Америки полны решимости, чтобы оказывать Украине в борьбе против агрессии РФ помощь, чтобы ВСУ могли защитить своих граждан и территорию.

Кроме того он добавил, что Вашингтон намерен удерживать РФ от дальнейшей агрессии, в частности и против союзников США по НАТО и показать всему миру, что Штаты не дрогнут в своей защите свободы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленгский в США озвучил цели Украины на 2024 год.