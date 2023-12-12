Как информирует «НБН», информация об этом была обнародована в ТГ-канале крымского движения сопротивления «Атеш».

Так, представители подполья сообщили о следующем:

В главном госпитале Москвы наблюдаются проблемы, о которых рассказывает один из внутренних источников. Медицинское учреждение переполнено военнослужащими.

На критичность ситуации, по данным партизан, влияет также тот факт, что в госпитале отказывают в приеме новых пациентов.

Важно отметить, что российских военных из состава оккупационного контингента, которые получили ранения в ходе боевых действий в Украине, возвращают на фронт «без признания их инвалидами».

В «Атеш» добавили, что выплаты за полученные ранения «или же вообще не предоставляются, или оказываются несвоевременными».

В публикации представителей сопротивления также отмечается, что согласно последним данным, раненных российских военных продолжают доставлять в госпиталь поездами, а объем перевозок настолько масштабный, что при выгрузке носилки с пострадавшими заполняют весь перрон, создавая собой жуткое зрелище.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты активизировали военные действия под Купянском.