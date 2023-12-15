Издание Politico, ссылаясь на источники, сообщило, что во время голосования о начале переговорного процесса по членству Украины в Евросоюзе глава правительства ФРГ предложил представителю Будапешта выйти из зала, информирует «НБН».

Журналисты ссылаются на слова двух должностных лиц, которые были проинформированы о ходе переговоров. Собеседники рассказали, что немецкий канцлер в присутствии других европейских лидеров предложил Орбану уйти, если он действительно не намерен соглашаться с решением большинства.

Один из чиновников подчеркнул, что предложение главы правительства ФРГ не было спонтанным, а согласованным во время предварительных обсуждений.

Как известно, венгерский политик действительно проигнорировал голосование, позволив лидерам ЕС одобрить рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров по членству Украины в организации.

В то же время советник Орбана объяснил, почему представитель Будапешта вышел из зала, когда принималось решение по украинскому вопросу.