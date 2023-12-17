Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном ГУР МОУ, а также об этом проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ТГ-канале.

Дословно из обнародованного Главным управлением Минобороны сообщения:

ГУР МОУ подтверждает тот факт, что вблизи населенного пункта Теребрено, что в Белгородской области, произошли боевые столкновения.

Отмечается, что в результате осуществленной атаки, за которой стоят противники режима Кремля в Белгородской области, был уничтожен взводный опорный пункт войск РФ. Весьма неожиданное нападение на позиции российских подразделений вызвало весьма паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона. В итоге по приказу местных командиров войск РФ был начат хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Примерно в тринадцать часов сегодня, 17 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на границе села Теребрено Краснояружского района, по предварительной информации, «идет стрелковый бой с вражескими силами».

Немного позже губернатор уточнил, что среди местного населения пострадавших в результате ЧП не было. Поврежденным оказался один жилом и беседка. Также были повреждены линии электро- и газоснабжения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как командир РДК сообщил, координируют ли добровольцы собственные действия на территории РФ с ГУР МОУ.