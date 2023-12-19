В интервью чешскому изданию Seznam Zpravy глава государства прогнозирует значительные изменения в российско-украинской войне в следующем году. По его мнению, возникнет «новая ситуация», которая будет зависеть от результата выборов в США и РФ.

На сегодня, как считает Павел, многие факторы указывают на то, что «значительный сдвиг» в войне будет «не в лучшем смысле этого слова», информирует «НБН».

Чешский лидер отметил, что исход выборов президента в России уже заранее известен – страной продолжит руководить Путин. Однако результат американских выборов может быть не таким однозначным.

Он объяснил, что глава Кремля надеется на победу бывшего лидера США Дональда Трампа. Президент Чехии считает, что военный преступник и скандальный политик будут пытаться поладить, Путин будет добиваться компромисса, чтобы Россия снова стала ключевым игроком.

Павел резюмировал, что такой сценарий не выгоден Европе и вскоре будет понятно, смогут ли оправдаться ожидания диктатора.

Напомним, что на днях во время выступления 45-й глава США Дональд Трамп оскандалился очередным резким заявлением.