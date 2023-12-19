Около 09:40 губернатор Брянской области в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе была пресечена третья попытка атаки «украинских террористов» беспилотниками, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, якобы противовоздушная оборона страны-агрессора уничтожила над Брянским районом БПЛА самолетного типа. Богомаз традиционно заявил, что пострадавших и разрушений в результате атаки дронов нет, поблагодарив силы ПВО.

В то же время местные Telegram-каналы сообщали о звуках взрывов и начали публиковать соответствующие кадры.

Напомним, в воскресенье утром, 17 декабря, беспилотники атаковали аэродром на территории Ростовской области. СМИ страны-агрессора опубликовали видео удара БПЛА.