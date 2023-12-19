Как информирует «НБН», такие слова польского министра процитировало информагентство РАР.

Министр отметил, что в понедельник проходило заседание Европейской комиссии и Украины, в ходе которого Польша – это наблюдатель с правом голоса.

Он сказал:

Это первый раз, когда мы вообще имеем возможность начать дискуссию о соглашении о либерализации транспортного сообщения. Мы хорошо знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе.

Климчак уверяет, что он ежедневно проводит переговоры с протестующими перевозчиками, а через несколько дней у него запланирована встреча с украинским коллегой.

Мы сейчас ищем общий знаменатель, основываясь на котором можно было бы достичь хотя бы приостановления протестов, — отметит министр.

Он также добавил, что блокада польских перевозчиков продолжается с шестого ноября, а ее ключевое требование – вернуть систему разрешений для перевозчиков из Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие финансовые потери несет Украина из-за блокировки границ.