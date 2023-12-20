В отчете ISW отмечается, что в обращении к коллегии оборонного ведомства РФ глава Кремля попытался выдать себя за современного российского царя и оправдать полномасштабную войну против Украины с помощью «исторических фактов», информирует «НБН».

Американские аналитики обратили внимание на то, как Путин обсуждал жителей «юго-восточной Украины». Военный преступник использовал концепцию «соотечественников за границей», которые имеют языковую, культурную и историческую привязанность к стране-агрессору. Таким образом диктатор попытался представить нападение РФ на соседнюю страну как исторически оправданное событие.

Эксперты напомнили, что глава Кремля назвал Россию «единственным гарантом» территориальной целостности и суверенитета Украины, а также утверждал, что западное население страны хочет вернуться на свою «историческую родину» — в Польшу, Венгрию или Румынию.

В ISW объяснили, что лидер россиян избирательно использует аспекты истории Центральной и Восточной Европы как оружие с целью лишить Украину ее суверенитета, признанного международным сообществом.

Напомним, президент-агрессор сравнил нападение РФ на Украину с войной Израиля против боевиков ХАМАСа. В администрации Байдена прокомментировали высказывание Путина.