Как информирует «НБН«, об этом сообщает iROZHLAS.

Руководителем Group D стал начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржека. Уже в самое ближайшее время он намерен объявить сбор около ста миллионов чешских крон (примерно 4,4 млн долларов) на дроны для украинских защитников.

Россияне осознали, насколько важны беспилотники на поле боя, поэтому во время войны занялись наращиванием их производства. Их изготовляют в школах и тюрьмах. Мы понимали, что нужно каким-то образом реагировать, — сообщил один из инвесторов и резервист Ян Веревка.

По словам инициаторов сбора, они хотят купить 10 тысяч дронов для украинских военнослужащих, причем это предложение официально не озвучивала армия Чехии.

Речь идет о гражданской инициативе при участии солдат и преимущественно членов действующего резерва. Это является хорошим примером сотрудничества между гражданским обществом и армией, — отметил Ржека. Он назвал создание Group D выгодным и чешской армии, так как сможет «черпать» знания прямо из событий на фронте.

Наши партнеры в Украине готовы поделиться с нами всем своим опытом, провести для нас профессиональные семинары и предоставить нам бесценную для нас информацию. Просто так вам этого никто не даст. А если вы дадите кому-то несколько тысяч дронов, это тоже покажет эффект, — отметил генерал.

Напомним, раньше мы уже писали о комментарии Минстратегии на заявление Зеленского о производства одного миллиона дронов за год.