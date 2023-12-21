Во время пресс-конференции по итогам года представитель Вашингтона напомнил, что глава Кремля не достиг своей военной цели по Украине. Диктатор не смог стереть соседнюю страну с карты мира и включить ее в состав РФ, информирует «НБН».

По словам Блинкена, это был тяжелый год на поле боя, однако украинцы, которые противостоят одной из самых больших армий в мире, сделали то, что никто не представлял возможным. Госсекретарь США напомнил, что Украина смогла оттеснить Черноморский флот РФ и открыть коридор для доставки продовольствия в другие страны.

Американский чиновник отметил, что РФ стала слабее в военной, экономической и дипломатической сферах. В то же время Североатлантический Альянс стал больше, сплоченнее и сильнее, чем когда-либо за 75 лет существования организации.

Также Блинкен ответил на слова президента-агрессора о том, что у Украины якобы нет будущего. Госсекретарь США отметил, что военный преступник решил переждать, попутно отправляя россиян на фронт в качестве «пушечного мяса».

По этой причине постоянная поддержка Киева Вашингтоном имеет решающее значение для того, чтобы дать Украине возможность продолжить борьбу против оккупантов и одержать победу над РФ.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда Киев ожидает получить положительное решение Конгресса США о дополнительной помощи Украине.