Во время ежегодной пресс-конференции в Будапеште скандальный премьер-министр попытался оправдаться за то, что на встрече с главой Кремля он назвал нападение России на Украину «специальной операцией», информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы венгерского правительства, в Украине якобы происходит «военная операция», так как между странами не было объявления войны. Орбан подчеркнул, что война будет тогда, когда Кремль объявит войну.

Политик отметил, что все должны быть счастливы, что нет объявления войны, иначе в стране-агрессоре началась бы всеобщая мобилизация.

Премьер-министр добавил, что будет рад при следующей встрече с лидером россиян использовать слово «война» и у него «будет в этом потребность». В то же время Орбан подчеркнул, что в ближайшее время он не планирует проводить двусторонние переговоры с диктатором.

Напомним, венгерский премьер высказался о недавней встрече с лидером украинцев Владимиром Зеленским в Аргентине.