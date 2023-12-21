На брифинге Смит сообщила, что по данным Вашингтона, страна-агрессор недавно получила от Пхеньяна артиллерийские снаряды. В Москву было доставлено более 1000 контейнеров с боеприпасами из КНДР, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Дипломат уточнила, что перемещение контейнеров со снарядами на грузовых судах из Северной Кореи в РФ зафиксировано на спутниковых снимках. В Вашингтоне убеждены, что Кремль намерен применить эти боеприпасы в войне против Украины.

Посол США при Альянсе добавила, что в обмен на снаряды северокорейский диктатор хочет получить от российского руководства военные технологии, включая бронетехнику, истребители, ракеты класса «земля-воздух», оборудование для изготовления баллистических ракет и другое.

Напомним, из-за дефицита отечественных боеприпасов ВС РФ в Украине вынуждены использовать северокорейские снаряды. В Генштабе рассказали, какие проблемы захватчикам создают такие «подарки» от КНДР.