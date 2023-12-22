Хилл, комментируя надежды Путина на победу Трампа на президентских выборах в США, заявила, что диктатор рассматривает скандального политика как «козырную карту». Российский лидер рассчитывает, что возвращение 45-го президента Америки к власти позволит ему завершить войну в Украине на условиях Москвы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам бывшего эксперта Белого дома по вопросам РФ, военный преступник намерен воспользоваться опытом общения с Трампом в прошлом. Путин знает, как им манипулировать и у него есть номер экс-президента США.

Бывшая советница Белого дома отметила, что российский лидер в последнее время начал ощущать, что у него есть шанс закончить войну на условиях Москвы, а также разжечь «культ войны» в разных уголках мира.

Скандальные заявления Трампа об Украине, НАТО, Евросоюзе, американском правительстве, как считает Хилл, является знаком для главы Кремля, что скоро все изменится в его пользу.

Ранее в Вашингтоне сообщили, какую военную помощь в Россию отправила КНДР.