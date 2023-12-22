Издание The Wall Street Journal утверждает, что за ликвидацией «повара Путина» стоит бывший разведчик, доверенное лицо президента РФ Николай Патрушев. Представитель Кремля отказался комментировать соответствующую информацию.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские агентства «ТАСС» и «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, статья американских журналистов якобы относится к жанру pulp fiction (бульварное чтиво). Спикер президента-агрессора добавил, что российское руководство видело соответствующий материал, который «вряд ли поддается комментированию».

Напомним, что по информации The Wall Street Journal Патрушев неоднократно предупреждал главу Кремля об угрозе политического и военного влияния Пригожина. После того, как олигарх позвонил диктатору и обругал его, секретарь Совбеза РФ начал готовить убийство главаря «вагнеровцев».