Издание Kyiv Post, ссылаясь на источники в военной разведке Украины, сообщило, что в стране-агрессоре отравили скандального псевдожурналиста Антона Красовского, информирует «НБН».

В воскресенье, 24 декабря, в Telegram-канале рупора путинского режима появилось его селфи из больницы. Пропагандист рассказал, что в начале недели у него резко скрутило живот, была тошнота. После того, как он потерял сознание, его госпитализировали.

Бывший директор телеканала RT заявил, что в медучреждении он постепенно приходит в себя, однако собеседники журналистов в украинской разведке считают, что это сообщение в Telegram публиковал не сам путинист.

Источники в ГУР МОУ подчеркнули, что псевдожурналист действительно был отравлен и его состояние продолжает ухудшаться.

Напомним, 6 декабря стало известно о ликвидации в России бывшего нардепа ВРУ Ильи Кивы, которого активно использовала кремлевская пропаганда. В СБУ показали кадры с места убийства скандального коллаборанта.