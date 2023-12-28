Издание Nikkei Asia заявило, что глава Кремля во время переговоров с лидером КНР в марте в Москве раскрыл свои планы по Украине. Российский диктатор сообщил Си Цзиньпину, что он намерен вести войну против соседнего государства минимум 5 лет, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, Путин обозначил сроки так называемой «спецоперации», чтобы подытожить ситуацию, которая на тот момент была неблагоприятной для страны-агрессора и показать уверенность в том, что РФ в конечном итоге одержит победу.

Кроме того, глава Кремля таким образом намекнул китайскому лидеру, чтобы тот не менял свою пророссийскую позицию.

В статье напомнили высказывания диктатора о готовности Москвы прекратить ведения огня в Украине при условии сохранения за россиянами оккупированных регионов. Однако слова военного преступника, сказанные главе КНР весной, подтверждают, что подобные заявления не стоит воспринимать за чистую монету.

Напомним, в начале месяца белорусский диктатор Александр Лукашенко посетил Пекин. Нелегитимный президент РБ рассказал, за что страны Запада должны благодарить Китай.