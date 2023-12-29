Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» рассказал, что на днях министр обороны в РФ заявился в Кремль со странным подарком для диктатора, информирует «НБН».

Шойгу преподнес главе государства гипсовую статуэтку Путина в образе повелителя планеты. Российский лидер и люди из его окружения восприняли презент генерала с опаской.

Глава Кремля и приближенные к нему вспомнили, как в апреле был ликвидирован пропагандист Владлен Татарский. «Военкору» в баре Санкт-Петербурга принесли гипсовую статуэтку со взрывчаткой внутри, которая отправила его на «концерт Кобзона».

Отмечается, что сотрудники Федеральной службы охраны РФ еще на входе проверили коробку с подарком главы МО для президента, однако несмотря на это Путин все равно заподозрил неладное.

Ранее российские СМИ рассказали, чем путинский генерал, командующий группировкой войск «Днепр» Михаил Теплинский разозлил Шойгу.