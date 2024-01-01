Глава правительства, поздравляя жителей Финляндии с Новым годом, вспомнил о российско-украинской войне. Политик заявил, что вторжение РФ в страну окончательно изменило ситуацию в сфере безопасности в Европе, сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Орпо напомнил, что украинцы мужественно борются не только за независимость и свободу своей страны, но и за все европейские государства, а также западные ценности.

Глава правительства заверил, что Хельсинки продолжат помогать Киеву в войне против российских захватчиков. В частности, страна увеличила мощности производства тяжелых снарядов, чтобы поддерживать украинцев в долгосрочной перспективе и вместе с тем укрепить собственную обороноспособность.

Политик добавил, что Хельсинки активно работают над интеграцией Украины в объединение государств Европы. По словам премьер-министра, начало переговорного процесса о членстве страны в организации посылает ее гражданам обнадеживающий месседж: место Украины – в ЕС.

Напомним, заместитель руководителя партии «Слуга народа» назвала сроки интеграции Украины в Евросоюз.