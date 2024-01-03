В ISW прокомментировали заявления главы РФ, которые он сделал в понедельник, 1 января, во время посещения раненых оккупантов в одном из московских госпиталей. В разговоре с одним из «освободителей» диктатор назвал настоящим «врагом» России западные страны, которые якобы намерены уничтожить ее государственность, информирует «НБН».

Американские аналитики в своем отчете также обратили внимание на то, что Путин видит конфликт и потенциальные переговоры между Москвой и Западом, а не между Москвой и Киевом. При этом вести диалог глава Кремля намерен на условиях РФ, подчеркнув, что она не сдаст свои позиции.

Эксперты считают, что такая риторика военного преступника говорит о том, что он категорически не принимает Украину как субъекта и специально представляется вторжение России в соседнюю страну, как противостояние с Западом. Поэтому Путин будет воспринимать любые колебания в поддержке Киева западными партнерами и поражения ВСУ на фронте как победу своего государства.

Глава Кремля выставляет Украину «пешкой» в противостоянии РФ и Запада и намекает на то, что Москва не будет вести переговоры с Киевом, как с автономным игроком. Цель диктатора – подтолкнуть союзников Украины к предательству путем диалога. Военного преступника удовлетворит только полный отказ Запада от Украины.

Помимо этого, как считают в ISW, Путин рассчитывает, что его заявления о противостоянии с западными странами станут идеологическим основанием для продолжения войны и оправдают огромные потери оккупантов на фронте в Украине.

Ранее американские аналитики объяснили отказ Путина акцентировать внимание на так называемой «СВО» во время новогоднего обращения к россиянам.