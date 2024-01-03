В интервью «Радио Свобода» Копечный рассказал, что оборонное ведомство Чехии активизировало сотрудничество с Киевом еще до 24 февраля 2022 года. В связи с этим украинский военачальник накануне полномасштабного вторжения РФ в январе и феврале приезжал в Прагу, информирует «НБН».

По словам бывшего заместителя главы МО Чехии, тогда Залужный с коллегами обсуждал оружие, которое Прага могла бы передать Киеву в случае начала большой войны с россиянами из военных запасов страны.

Чиновник напомнил, что в результате Украина получила от Чехии первую реактивную систему залпового огня уже на четвертый день полномасштабного нападения войск Путина, вторую – на шестой день. В это время другие западные государства считали поставки оружия невозможными, полагая, что захватчики уничтожат колонны.

Уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины уточнил, что первую РСЗО оплатила Прага, а вторую – граждане страны, которые собрали средства на покупку системы.

Ранее глава МИД Чехии раскритиковал политиков, которые устали от войны в Украине и объяснил, почему Европа должна усилить помощь Киеву.