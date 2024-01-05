В интервью изданию Financial Times руководитель внешнеполитического ведомства Латвии заявил, что Российская Федерация имеет империалистическую идеологию, поэтому ни приход нового президента к власти, ни поражение в войне в Украине, не изменят агрессивных намерений страны, информирует «НБН».

По словам дипломата, РФ не остановится, ее можно только остановить. Кариньш объяснил, что как только война в Украине закончится, Киев вернет контроль над оккупированными территориями, Москва начнет восстанавливать свой военный потенциал и будет искать новые цели для агрессии, представляя угрозу для всей Европы.

Министр подчеркнул, что страны НАТО должны разработать долгосрочную стратегию сдерживания россиян и повышать потенциал своей оборонной промышленности.

Ранее глава МИД Чехии призвал Европу усилить помощь Украине, чтобы войска РФ не оказались на границах ЕС.