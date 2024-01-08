Как информирует «НБН», об этом в публикации в ТГ-канале рассказал известный украинский блогер Денис Казанский. За этой же ссылкой обнародовано и видео, на котором звучит заявление Берича.

В частности, Берич своим заявлением подтвердил, что в рядах путинской армии воюют сербские наемники. Хотя, по словам снайпера, к ним в российской армии относятся не очень то и хорошо.

Он, в частности, рассказал, что его соотечественники, которые приезжают на фронт в Украину, чтобы воевать за российские силы, подвергаются издевательствам со стороны российских военнослужащих, которые называют их «цыганами», избивают, а также вынуждают отправляться в так называемые «мясные штурмы», имея с собой всего два рожка патронов.

Сам же блогер Денис Казанский не удержался, чтобы не прокомментировать то, на что жалуется серб Деян Берич. И сделал Казанский это следующим образом:

Ну а как вы ребята хотели? Вы ведь за русским мир воевать приехали? – Ну, тогда привыкайте, потому что это как раз он и есть.

Напомним, ранее Денис Казанский сообщал, что оккупантам в Донецке становится весьма некомфортно.