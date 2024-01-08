Как информирует «НБН» в материале издания The Wall Street Journal говорится, что Александр Лукашенко, который является самопровозглашенным президентом Беларуси, в конце декабря 2023-го заявил, что Российская Федерация завершила разворачивание тактического ядерного оружия в стране. Заявление Лукашенко тогда прозвучало на фоне усиленных угроз со стороны РФ в адрес Запада.

Также в материале говорится, что чиновники из Штатов не преподают полной информации касательно собственных разведывательных данных относительно передачи Россией ядерного оружия в Беларусь и вполне вероятно, что Лукашенко говорит неправду.

Хотя в июле 2023-го, Разведуправление Минобороны Штатов заявило, что нет «ни одной причины, чтобы сомневаться» в заявлениях российского президента Путина относительно поставок ядерного оружия Беларуси.

В публикации WSJ отмечалось:

Разведданные из открытых источников, в том числе и видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, были проанализированы федерацией американских ученых. В итоге они пришли к выводу, что авиабаза «Лида», которая размещается в 40 километрах от литовского кордона, и является единственным крылом белорусских ВПС, оснащено самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на использование новой миссии Беларуси по «ядерному обмену» с Россией

Авторы материала также обратили свое внимание на то, что заявление Лукашенка было сделано в то время, когда Россия усилила собственные прогнозы в адрес Запада. Не так давно Путин заявлял, что «будут проблемы» с Финляндией после того, как НАТО «втянуло» Хельсинки в Альянс.

Помимо прочего, в ноябре 2023-го Дмитрий Медведев, являющийся заместителем главы Совета безопасности РФ, назвал Польшу «врагом», который может потерять собственную государственность.

В материале издания WSJ также говорится, что провокационный ядерный прок Путина в Беларуси является напоминанием о том, что на кону стоит Украина.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Лукашенко касательно получения от РФ ядерного оружия.