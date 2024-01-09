Американское издание Politico, ссылаясь на слова трех дипломатов Европейского Союза, сообщило, что власти Венгрии готовы снять вето с 50 миллиардов евро для помощи Украине, информирует «НБН».

Как пишут журналисты, для этого Будапешт выдвинул ЕС условие – Европейский совет должен утвердить голосование за выделение финансирования Киеву на ежегодной основе.

В материале отмечается, что такой сценарий позволит главе венгерского правительства Виктору Орбану ежегодно блокировать предоставление средств Украине или за отказ от вето получать от Брюсселя уступки.

СМИ также сообщает, что некоторые дипломаты Евросоюза скептически относятся к предложению Будапешта, несмотря на то, что Венгрия, которая ранее категорически выступала против предоставления средств Украине, изменила свою риторику. Они считают, что в таком случае для Киева не будет предсказуемости в вопросе финансирования.

Ранее российские СМИ заявили, что Кремль угрожает лишить Венгрию 3 миллиардов евро, если Орбан встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.