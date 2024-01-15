Псевдожурналист в эфире своего пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» принялся нагнетать ситуацию вокруг поддержки Украины в борьбе против российских захватчиков со стороны западных стран, информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Рупор путинского режима попытался напугать зрителей, заявив, что якобы через 1,5 года Запад начнет войну против их страны. Пропагандист заявил, что сейчас «недружественные» государства «дадут Украине все, что могут», после чего «раскочегарят свои заводы и соберут армию», чтобы якобы вступить в конфликт с Российской Федерацией.

«Не нужно никаких иллюзий», — заверил сограждан в «реалистичности» своего прогноза псевдожурналист.

Ранее Соловьев пожаловался на призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Пропагандист заявил, что в Кремле не должны идти на диалог с украинской стороной, напомнив о главной задаче России в войне против соседнего государства.