Фотографии «листовок ВСУ» начали распространять прокремлевские паблики. Выяснилось, что обнаженная женщина на снимке – жена командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского Наталья, информирует «НБН».

Издание «РБК-Украина» сообщило, что фотографию, которую разместили на листовке для оккупантов, получили из интимного диалога жены путинского генерала с его родным братом, подполковником ВС РФ Дмитрием Теплинским. Неизвестный взломал страницу Теплинской, взяв оттуда провокационный снимок.

По всей видимости, пока командующий группировкой «Днепр» пытается справиться с защитниками на левобережье Херсонщины и борется за власть с главой Генштаба оккупационных войск Валерием Герасимовым, Теплинская изменяет ему.

Ранее росСМИ рассказали о конфликте Теплинского с Герасимовым. Начальника Генштаба РФ обвиняют в том, что он «открывает» Крым для украинских войск.