Как информирует «НБН», об этом говорится в материале CNN.

Как известно, ранее Верховный суд Штата Колорадо, основываясь на третьем пункте 14 поправки к Конституции США, запретил Трампу принимать участие в выборах в этом штате. Данная поправка запрещает избираться на должность тем, кто был причастен к «восстанию или мятежу». Но Верховный Суд США данное решение отменил.

Согласно мнению суда, Дональд Трамп нарушал 14 поправку к Конституции США, согласно которой повстанцы не могут занимать высокие должности. Дональда Трампа обвиняли в нарушении данной поправки по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Как следствие, Верховный Суд принял решение единогласно, что отменило постановление Верховного суда Колорадо, согласно которому Трамп не смог снова баллотироваться в президенты. Большая часть судей имеют мнение, что штаты не могут устранить ни одного федерального чиновника с голосования, особенно президента, без предварительного принятия закона Конгрессом.

Сам Дональд Трамп утверждал, что попытки запретить ему баллотироваться приведут к тому, что в стране начнется хаос и беспорядок, если они будут успешными. Помимо того, бывший президент США отрицал, что был участником восстания и утверждал, что 14 поправка к Конституции не касается должности президента.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Байден хочет отдать Украину Путину.