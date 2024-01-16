Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Минобороны России, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 5 и перехватили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области. Еще четыре БПЛА было перехвачено в Белгородской области. Насколько известно, ночью, 16 января, над российским Воронежем прогремела целая серия взрывов. Власти проинформировали об атаке «украинских беспилотников». После появления такой информации, в российском Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации.