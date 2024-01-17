Глава Польши после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что процесс вступления Украины в Альянс может стартовать уже сейчас, информирует «НБН» со ссылкой на канцелярию Дуды.

По словам польского лидера, в разгар войны получение приглашения Киевом от НАТО важно для морального состояния защитников. Президент убежден, что Украина должна стремиться стать полноправным членом Альянса, даже если до окончания войны с Россией она не достигнет этой цели.

Дуда не сомневается, от интеграции Украины в военно-политический блок выиграет не только она сама, но и Организация Североатлантического договора. Политик добавил, что государство с большим боевым опытом укрепит объединение стран.

Также президент подчеркнул, что вступление Украины в НАТО очень важно для безопасности его страны.

Напомним, в Министерстве обороны Литвы оценили угрозу нападения Российской Федерации на Альянс во время войны в Украине.