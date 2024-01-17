В интервью CNBC в Давосе госсекретарь США отметил, что не существует «волшебного горшка» с деньгами, поэтому Конгресс должен выделить необходимые средства для помощи Украине. В противном случае, отсутствие финансирования станет проблемой не только для Киева, но и для лидерства Америки во всем мире, информирует «НБН».

По словам чиновника, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским они обсуждали агрессию РФ. Он отметил, что даже в эту минуту оккупанты продолжают запускать ракеты по гражданским, инфраструктуре, жилым домам.

При этом, как отметил Блинкен, страна-агрессор терпит стратегическую неудачу в Украине и важно, чтобы такая тенденция сохранялась. Представитель Вашингтона объяснил, что, если война сойдет с рук кремлевскому диктатору Владимиру Путину, тогда откроется ящик Пандоры и глава РФ не остановится на Украине.

Госсекретарь США отметил, что российско-украинская война не будет длиться вечно, поэтому расходы на помощь Киеву являются временными. Кроме того, лучшим ответом главе Кремля будет Украина, которая не только выжила, но и стала процветающим государством.

Напомним, Зеленский в Давосе высказался о сроках принятия решений в США и ЕС о предоставлении средств для помощи нашей стране.