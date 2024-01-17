Американское издание Politico, ссылаясь на неназванных дипломатов и чиновников ЕС, пишет, что венгерский премьер сигнализировал Евросоюзу о готовности снять вето с финансовой помощи организации для Украины, информирует «НБН».

Как сообщают журналисты, Будапешт готов принять компромисс по использованию денег из бюджета Европейского Союза для поддержки Киева. Такое развитие событий может быть даже в случае несоответствия окончательных условий требованиям Орбана, которые он выдвигал после декабрьского саммита ЕС в 2023 году.

В материале отмечается, что окончательно вопрос с предоставлением финансов Украине решится на заседании 1 февраля. При этом европейские лидеры до сих пор не определились, какие уступки можно предложить главе правительства Венгрии в обмен на разблокирование 50 миллиардов евро для Киева.

Рассматривается предложение представителя Будапешта, по разделению ЕС финансирования помощи украинцам на годовые транши, которые нужно будет одобрять ежегодно. Однако большинство лидеров против такого сценария, который позволит Орбану ежегодно блокировать предоставление средств Киеву.

Вторая идея – провести в следующем году среднесрочный пересмотр финансирования, однако сторонники Украины считают, что такой вариант создаст хаос.

Наиболее вероятный третий сценарий компромисса с Венгрией – возмещение Еврокомиссией руководству страны расходов на выплату процентных ставок по кредитам, которые были получены еще в период пандемии COVID-19.

Ранее СМИ раскрыли условие, при котором Орбан поддержит предоставление средств для Украины от ЕС.