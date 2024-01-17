На встрече с главами муципалитетов лидер россиян сделал ряд заявлений о войне против Украины. В очередной раз глава Кремля пожаловался на то, что власти соседнего государства отказываются от переговорного процесса с Москвой.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

По словам военного преступника, Киев не хочет идти на диалог с российской стороной. Путин убежден, что если бы украинское руководство согласилось на переговоры, то «все давно бы закончилось».

Президент-агрессор отметил, что контрнаступление ВСУ «провалилось» и инициатива на фронте якобы полностью перешла в руки российских захватчиков.

Глава Кремля пригрозил, что, «если так пойдет и дальше», по государственности соседней страны якобы будет нанесен очень серьезный, непоправимый удар.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о рисках лишения Украины помощи от Америки. Чиновник объяснил, что произойдет, если война сойдет с рук Путину.