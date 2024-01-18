Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное пресс-службой немецкого парламента, по настоящее время правительство ФРГ последовательно отказывает Украине в предоставлении вышеуказанных крылатых ракет.

Вчера вечером стало известно о том, что Бундестаг провалил голосование за проект резолюции о поставке в Украину дальнобойных ракет Taurus. Депутаты не поддержали запрос опозиции о передаче Украине стратегических ракет. За проголосовали 178 депутатов, против – 485. Еще три депутата воздержались.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что военный эксперт раскрыл факторы, которые позволят Германии ускорить передачу Украине ракет Taurus.