В аналитическом материале ISW отмечается, что Москва довольно быстро отреагировала на протесты в Башкирии. Очевидно Кремль хорошо подготовился к этому, в отличие от антисемитских беспорядков в Дагестане в октябре прошлого года, информирует «НБН».

Американские эксперты пишут, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по организации акции протеста, участии в «массовых беспорядках» и применение насилия в отношении властей. Параллельно Москва попыталась ограничить рост протеста, сделав временно недоступными Telegram-каналы, которые активисты использовали для распространения новостей об акции.

В Институте изучения войны обратили внимание на то, что критики протеста назвали сторонников Алсынова «экстремистами» и «волками в овечьей шкуре», которые якобы стремятся отделить республику от страны-агрессора.

По мнению аналитиков, характеристика участников протеста как «сепаратистов» предполагает, что в РФ любые заметные волнения со стороны неэтнических русских общин будут называть гибридной войной против страны-агрессора.

Ранее в ISW объяснили, почему представители Кремля проводят аналогии между Второй мировой войной и вторжением РФ в Украину.