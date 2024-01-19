Во время брифинга глава оборонного ведомства РБ сообщил, что в проекте новой Военной доктрины его государства говорится о том, что она готова к работе в сфере обороны с любыми странами, в частности с членами Альянса.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Зеркало».

По словам Хренина, при этом для возобновления «прагматичного диалога» со странами организации у Минска есть условие – Альянс должен «прекратить агрессивную риторику и действия» в отношении Республики Беларусь.

Министр отметил, что белорусское руководство якобы показало заинтересованность в восстановлении влияния международных организаций по безопасности для разрешения и предотвращения вооруженных конфликтов.

Соратник Лукашенко добавил, что у его страны «нет врагов», подчеркнув, что Минск не будет подстраиваться под кого-либо, действуя в интересах РБ и так называемого Союзного государства.

Ранее в ГУР МОУ оценили вероятность воплощения «голубой мечты» главы Кремля – участия ВС РБ в войне против Украины.