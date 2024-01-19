Как информирует «НБН» со ссылкой на ГУР МОУ, в Сети был обнародован перехват разговора между одним из оккупантов и его собеседником.

Согласно словам российского военного, сейчас все больше оккупантов планируют свой побег с фронта и пути того, как это можно сделать. Множество россиян отказываются воевать против Украины.

В обнародованном перехвате говорится:

Буквально вчера у нас сбежали тридцать человек. Прямо с полигона. Ты представляешь? Со всем, с оружием и так далее. А нас теперь постоянно проверяют всех. Здесь на всех облава.

Напомним, ранее в ГУР МОУ рассказали, как российское командование пытается прекратить массовое дезертирство в рядах противника.