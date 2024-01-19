В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на Sky News, по его словам, гражданское население стран Запада должно готовиться к «всесторонней войне» с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что Вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных государств тоже должны быть готовыми к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни.

Так, Бауэр заявил:

Нам необходимо всем осознать, что мы живем в мире – это не факт. Именно поэтому мы готовимся к конфликту с Российской Федерацией. Однако дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль.

Чиновник НАТО также добавил, что Швеция поступила весьма правильно, когда призвала свое население готовиться к войне в начале января.

Бауэр также добавил:

Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать, а также не все получится без проблем в ближайшие два десятка лет.

Свое предупреждение чиновник НАТО сделал непосредственно перед началом крупнейших учений Альянса со времен холодной войны, во время которых силы Альянса тренируются отражать вторжение войск Российской Федерации.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Беларусь внезапно заявила о готовности сотрудничать с НАТО.