Как информирует «НБН», об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Во время полета никаких непредвиденных обстоятельств не возникало.

Насколько известно, в Нью-Йорке Лавров примет участие в заседаниях Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Ранее перед этим представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проинформировала, что Сергей Лавров посетит Нью-Йорк в период с двадцать второго по двадцать четвертое января, чтобы принять участие в одних дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседания по Украине.

Также ожидается, что Лавров примет участие и в нескольких двусторонних встречах.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Лавров высказался о переговорной позиции Украины.