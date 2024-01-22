Как информирует «НБН», такое заявление Шаппс сделал в эфире ВВС с Лаурой Кюнсберг. Также об этом пишет The Guardian.

В Министерстве обороны Великобритании также добавили, что Европе нужно как можно быстрее «активизироваться» и предоставить Украине больше финансирования.

Дословно из заявления Шаппса:

Европе необходимо активизироваться, сделать свой вклад, чтобы убедиться в том, что Украинское государство имеет возможность обороняться. Опять же, Великобритания лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, а также сотрудничестве с Зеленским и Украиной. Отныне не только Штаты, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы быть убежденными в том, что Вооруженные силы Украины способны защитить свою.

Согласно словам Шаппса, в социальной сети Х (бывшая Twitter, — ред.) в своей заметке он отметил, что Великобритания до рекордного уровня увеличила поддержку Украины, противодействуя одновременно и хуситам.

Напомним, ранее мы уже писали о встрече Кулебы и главы внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто.