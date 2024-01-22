Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, комментируя обещания Трампа быстро закончить войну РФ против Украины, организовав переговорный процесс Киева и Москвы, заявил, что в Кремле нет понимания, как американский политик намерен реализовать свой план.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Администрации президента не понимают, как можно завершить боевые действия по сценарию экс-президента США. Представитель Кремля добавил, что никаких контактов Москвы с Трампом на этот счет не было.

Ранее обещания бывшего американского лидера быстро закончить войну в Украине прокомментировал Владимир Зеленский.