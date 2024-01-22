Экс-глава России в своем Telegram-канале назвал указ Зеленского об исторически населенных украинцами территориях РФ «пропагандистским ходом», который тот якобы сделал из-за провалов ВСУ на фронте, информирует «НБН».

Традиционно соратник Путина выдал порцию пропагандистских псевдоисторических заявлений. По словам Медведева, украинцы якобы являются русскими, а их страна, которую политик назвал «Малороссией» — «часть РФ».

Бывший российский лидер назвал гаранта «старшим украинским наркоманом», отметив, что ему «пора завязывать», иначе он «скоро и Канаду присоединит» к своей стране.

Ранее Медведев устроил истерику из-за визита главы правительства Великобритании Риши Сунака в Киев. Замглавы Совбеза РФ выдал очередную порцию угрозу в адрес Соединенного Королевства, вспомнив об ударах по Белгороду.