Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на рассказы жителей Владивостока, сообщил о взрывах и пожарах на двух электроподстанциях, опубликовав соответствующие кадры, информирует «НБН».

По словам очевидцев, огонь охватил объекты энергетической инфраструктуры города на улице Новожилова и в Бухте Тихой. В результате «хлопков» около 500 домов оказались обесточены. Местные СМИ назвали причиной инцидента замыкание на электроподстанциях, которые якобы и слышал весь город.

Напомним, утром 22 января в Донецке и Макеевке прогремели взрывы. «Бавовна» посетила энергетические объекты во временно оккупированных городах. Местные пророссийские паблики пожаловались на атаку дронов, обвинив Украину в нанесении ударов, и показали кадры пожаров.