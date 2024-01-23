Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, теперь только Венгрия остается единственной страной Альянса, которая до си8х пор не приняла решение по Швеции.

После нескольких месяцев затягивания и обсуждений турецкий парламент в конце концов дал свое согласие на расширение организации Североатлантического договора. На сегодняшнем пленарном заседании турецкие парламентарии ратифицировали заявку Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Теперь документ отправляется к турецкому президенту Реджепу Эрдогану. Он должен его подписать и передать в Государственный департамент США.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО.