Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Федеральной службе охраны РФ, пишет, что в Калининграде силовики якобы предотвратили покушение на главу государства, информирует «НБН».

Сообщается, что 25 января диктатор должен приехать в Калининград, в связи с чем силовики проводят проверки. Собеседники в ФСО рассказали, что вблизи города спецназ ликвидировал двух мужчин, которые при попытке задержания открыли по силовикам огонь. Их подозревали в подготовке покушения на президента-агрессора.

У «организаторов» устранения Путина не было при себе документов, спецназ обнаружил взрывное устройство, около десятка гранат, снайперскую винтовку и патроны.

Ранее о покушениях на российского лидера рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Представитель ведомства сообщил, кто представляет главную опасность для кремлевского диктатора.